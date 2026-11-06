Lugo, bomba di Belricetto: domenica 8 onvembre evacuate 82 persone

Domenica prossima 8 novembre si svolgeranno, a partire dalle 7, le operazioni di rimozione e messa in sicurezza di un ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto in un terreno agricolo a Belricetto, frazione di Lugo. L’ordigno, una bomba d’aereo da 500 libbre, sarà disinnescato dagli artificieri dell’Ottavo Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago. E le operazioni si svolgeranno in due fasi: la prima con il despolettamento sul posto mediante rimozione dei sistemi di innesco; la seconda con il trasporto e il brillamento in un’area sicura.

Durante le riunioni dei giorni scorsi coordinate dalla Prefettura di Ravenna con i vertici delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, i militari, i rappresentanti del Comune di Lugo, delle componenti locali e regionali della Protezione civile, di Ausl Romagna e dei gestori dei servizi pubblici essenziali, è stata pianificata la cinturazione dell’area di evacuazione mediante l’installazione di appositi varchi che saranno presidiati dalle Forze dell’ordine. Nell’area interdetta, che si estenderà per un raggio di 468 metri dal punto del ritrovamento, sono previste l’evacuazione di 82 residenti e la totale interdizione al traffico veicolare e al transito dei pedoni; nell’area ogni attività dovrà essere sospesa per tutta la durata delle operazioni. Le persone evacuate saranno ospitate, se non diversamente organizzate, al centro civico in via Stradone San Bernardino 47, a San Bernardino, fino al termine delle operazioni di despolettamento.

Ad evacuazione completata, inizieranno le operazioni di disinnesco, concluse le quali cesseranno i divieti di interdizione al traffico e inizierà la normalizzazione del flusso veicolare e pedonale. Terminate le operazioni di despolettamento, l’ordigno sarà scortato presso il sito di brillamento per la conclusione delle operazioni di bonifica. Dalle 7 di domenica sarà attiva una cabina di regia presieduta da un dirigente della Prefettura, in cui saranno presenti i rappresentanti di tutti gli Enti e Istituzioni a vario titolo coinvolti.