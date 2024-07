Lugo, atti vandalici nelle aree verdi: il Comune assicura maggiori controlli

«Il periodo estivo è tradizionalmente quello in cui i luoghi centrali e i parchi sono maggiormente frequentati, non solo da giovani e bambini, ma anche da tutte le persone che auspicabilmente desiderano socializzare negli spazi di relazione, un fenomeno da accogliere con favore».

Irrequietezza giovanile

A dirlo, come premessa e prima giustificazione ai recenti e ripetuti episodi di vandalismo e irrequietezza giovanile in alcune piazze e all’interno del parco del Tondo riportati dal Corriere Romagna, sono la sindaca di Lugo Elena Zannoni e l’assessora Veronica Valmori. Che, tuttavia, preferiscono descrivere come comportamenti non sempre adeguati ai contesti pubblici e alla quieta convivenza.

Il riferimento è ai continui derby calcistici a ridosso del monumento di Baracca e nel prato dei giardini della Rocca, oggi completamente desertificato. A tirare dei calci al pallone molti bimbi piccoli, col tacito consenso dei genitori seduti in tribuna, e da un po’ di tempo anche qualche adolescente molesto.

Lo spazio pubblico

«L’età, gli usi e le abitudini dei singoli o dei gruppi, portano a vivere nello spazio pubblico in modo differente – spiegano - sono modalità che devono essere superate con un reciproco sforzo di tolleranza, salvo che gli stessi comportamenti non arrechino danno al patrimonio pubblico e privato o limitino la tranquillità degli altri utenti».

«Nel caso specifico del parco del Tondo – sottolinea l’assessora con specifica delega alla Manutenzione del verde, Patrimonio e Polizia locale, Veronica Valmori - si tratta di danneggiamenti frequenti che si cerca di limitare con l’aiuto prezioso dei gestori del parco e con un progetto educativo specifico e mirato, già in corso e che dopo le segnalazioni è stato maggiormente concentrato in quel contesto».

I danni alle strutture ludiche «vengono continuamente riparati e i giochi sono in breve tempo rimessi in uso sicuro da parte delle maestranze comunali – puntualizza -. Abbiano ordinato alcuni pezzi di ricambio e appena saranno consegnati si provvederà alla riparazione e sostituzione delle parti segnalate».

Dall’erba verde del Tondo, che al contrario di quella ai piedi della Rocca lo è ancora, il problema si sposta nelle piazze.

Pattugliamenti

«Gli spazi centrali della città e delle frazioni – aggiunge la sindaca Elena Zannoni - sono oggetto di controlli e pattugliamenti da parte delle forze dell’ordine, per evitare atteggiamenti inopportuni che possano degradare verso episodi di violenza o di delinquenza. L’Amministrazione è in costante contatto e confronto con le forze dell’ordine, la Polizia locale e i Servizi sociali dell’Unione, per monitorare le situazioni a rischio».

«Rispetto reciproco»

«La presenza attiva dei cittadini nei nostri spazi urbani – ribadisce infine la prima cittadina di Lugo - rimane la più importante forma di educazione al rispetto reciproco, al senso di comunità e al controllo sociale, da sempre il deterrente più efficace per i comportamenti inopportuni. Anche per questo continuiamo ad organizzare e a sostenere eventi ed iniziative di intrattenimento».