Lugo, assolto dopo avere bruciato 16 auto: “Incapace di intendere e volere”

Assolto perché non imputabile. Questa la sentenza pronunciata ieri dal giudice per l’udienza preliminare Federica Lipovscek nei confronti del 30enne di origine marocchina arrestato nel 2024 al termine di un’articolata indagine sulla scia di auto date alle fiamme in città. In tutto furono 16 i veicoli incendiati, seminando il panico in città.

Difeso dagli avvocati Sandra Vannucci e Giovanni Baracca, nei confronti dello straniero era stata disposta una perizia psichiatrica affidata al dottor Michele Sanza. Le dichiarazioni del 30enne rilasciate subito dopo l’arresto lasciarono infatti trapelare un disagio mentale, tanto da disporne il ricovero in una struttura per pazienti affetti da problemi di natura psichiatrica. Con la sentenza, il giudice ha anche disposto la misura della libertà vigilata per un periodo non inferiore a un anno, che dovrà trascorrere nella struttura in cui si trova tuttora.

Il 30enne, già noto alle forze dell’ordine, era stato sorpreso il 2 agosto dai carabinieri dar fuoco a due auto parcheggiate in via Risorgimento, confessando poi ai militari di essere l’autore di tutti e cinque gli incendi appiccati in apparenza senza motivo che tra i mesi di giugno e di agosto avevano distrutto in tutto 14 auto a Lugo.

Poi aveva ritrattato, rilasciando spontanee dichiarazioni e pronunciando frasi a tratti sconclusionate come “Me l’ha ordinato lo Stato”, riconducendo quanto accaduto a momenti di stress legati al permesso di soggiorno e al lavoro nelle campagne.

Per settimane l’uomo era stato braccato dall’Arma sotto il coordinamento del pm Silvia Ziniti. Aspettavano un passo falso con gli occhi puntati su telecamere installate in zona e su un gps piazzato nel monopattino sul quale il 30enne si spostava.

Proprio a bordo del mezzo, un mesetto prima dell’arresto era stato fermato per un controllo stradale. Quell’accertamento l’aveva spaventato al punto da sospendere i raid incendiari. Almeno fino a quella notte di inizio agosto, quando tornò in azione, finendo in manette.