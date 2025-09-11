Lugo, assalto nella notte all’ufficio postale. Ladri in fuga sull’auto col baule aperto

Assalto nel cuore della notte all’ufficio postale situato all’angolo tra via Monti e via De Brozzi a Lugo. Poco dopo le 2 una banda composta da almeno tre persone ha preso di mira lo sportello, probabilmente utilizzando dell’esplosivo. Un boato ha destato di soprassalto i residenti della zona che hanno notato i ladri caricare qualcosa su una vettura bianca e allontanarsi subito dopo con il portellone aperto. In seguito all’allarme sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e la vigilanza privata.