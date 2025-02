Lugo, arriva un nuovo autovelox e non ha bisogno della pattuglia sul posto

LUGO. È in fase di completamento da parte della Provincia di Ravenna l’installazione di un nuovo autovelox fisso sulla strada provinciale 35 “Puntiroli e Mensa”, a Lugo, in un tratto di strada in cui il limite è pari a 70 chilometri orari. L’autovelox, che funzionerà in modalità automatica senza necessità di pattuglie sul posto, sarà posizionato prima dell’incrocio con via Predola, in direzione di Conselice, al fine di indurre gli automobilisti a moderare la velocità prima dell’intersezione, in particolare per tutelare i veicoli che effettuano la svolta. Questo incrocio è stato teatro di numerosi incidenti, e già da tempo sono pervenute richieste di installazione di un rilevatore di velocità da parte dei residenti.

Inizialmente il nuovo strumento di rilevazione della velocità sarà messo in funzione per un periodo di test e successivamente diventerà attivo in modalità sanzionatoria. La data verrà comunicata appena stabilita.

Questa strada è inserita nell’elenco delle strade individuate dal Prefetto in cui è possibile installare strumenti di rilevazione della velocità in base all’infortunistica stradale e seguendo anche i criteri delle segnalazioni dei cittadini e dei sindaci. In particolare è stata portata avanti un’approfondita analisi sull’incidentalità da parte del tavolo costituito in Prefettura tramite l’Osservatorio per la sicurezza stradale del territorio della provincia di Ravenna.

Il Prefetto individua queste strade tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione o all’incolumità degli agenti operanti e delle persone controllate.

Il funzionamento sarà sia diurno che notturno: 24 ore su 24.