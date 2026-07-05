Lugo, arrestato per tentato omicidio dopo la coltellata all’addome di un giovane

LUGO. I Carabinieri di Lugo hanno arrestato il 55enne ritenuto responsabile del tentato omicidio del 33enne gravemente ferito all’addome all’esterno di un bar ieri sera a Lugo. In base alle testimonianze e alle immagini delle telecamere è emerso il seguente quadro. Tra i due attorno alle 23 sarebbe sorta una discussione che il titolare del bar sarebbe riuscito a sedare. Poco dopo però il 55enne dopo essersi allontanato dal locale vi fa ritorno con un grosso coltello da cucina con una lama da 28 centimetri con il quale aggredisce il giovane. Fortunatamente i presenti sono riusciti a frapporsi parzialmente con delle sedie fra l’aggressore e il ferito e hanno anche prestato i primi soccorsi cercando di bloccare la forte emorragia. Il ragazzo ferito è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena.