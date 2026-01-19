Lugo. Arrestato il rapinatore della gioielleria

I Carabinieri della Compagnia di Lugo hanno intensificato i controlli durante il fine settimana, concentrando l’attività nelle ore pomeridiane e serali presso i principali centri commerciali e lungo le arterie stradali più trafficate. Le pattuglie hanno operato simultaneamente nei comuni di Lugo, Massa Lombarda e Conselice con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e ridurre il rischio di incidenti, fenomeno che negli ultimi tempi ha registrato un preoccupante aumento.

A Lugo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un automobilista risultato positivo all’alcol test. A Massa Lombarda, un altro conducente è stato denunciato dopo essere risultato positivo al test antidroga e aver poi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti presso una struttura sanitaria.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri della Stazione di Lugo hanno inoltre eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna nei confronti di un uomo di 42 anni, ritenuto uno degli autori di una rapina commessa nel 2013 ai danni di una storica gioielleria del centro.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo di Lugo, l’uomo entrò nel negozio insieme ad alcuni complici e, minacciando il titolare con una pistola, lo immobilizzò legandogli i polsi per poi sottrarre preziosi del valore di circa 40.000 euro. Dopo le formalità di rito, il 42enne è stato tradotto nella casa circondariale di Ravenna, dove dovrà scontare una pena di 5 anni di reclusione.

I Carabinieri della Compagnia di Lugo hanno annunciato che i controlli straordinari proseguiranno e verranno ulteriormente intensificati nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle ore serali e notturne. Le verifiche interesseranno tutte le zone del territorio, incluse le aree nei pressi delle scuole, i parchi pubblici e le zone industriali e commerciali.