Lugo. Arrestato 28enne moldavo con documenti falsi

Ieri pomeriggio i Carabinieri di Lugo hanno arrestato un 28enne moldavo per possesso di documenti falsi. Durante un controllo stradale, l’uomo ha esibito un passaporto e una patente di guida rumeni che, dopo accurati accertamenti con lampada UV e lente d’ingrandimento, sono risultati contraffatti. Il 28enne è stato portato in caserma e successivamente trattenuto in camera di sicurezza. Oggi il Giudice di Ravenna ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena. Nell’ultimo mese i Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna hanno già arrestato un altro straniero per lo stesso reato a Milano Marittima.