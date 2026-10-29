Lugo, aria irrespirabile: Hera interviene e sifona 40 tombini

Per molte famiglie di alcune vie di Lugo l’incubo di non poter metter il naso fuori di casa per via dell’aria irrespirabile potrebbe essere solo un brutto ricordo. Entro una settimana infatti una quarantina di pozzetti dovrebbero essere sifonati dal personale di Hera e questo, si spera, dovrebbe impedire a quello sgradevole odore simile allo zolfo, più comunemente detto da “uova marce”, di risalire dalle acque che transitano o stazionano nei tombini presenti sulle strade dinanzi alle abitazioni, in primis quelle lungo via Donatello, via Dell’Arca e via Jacopo della Quercia.

Rimarrà, eventualmente, da capire la causa di quell’odore, che durante la giornata si alterna in varie fasce orarie. Premesso che non dovrebbe dipendere da una criticità della multiutility - che una volta avvisata si è attivata col proprio personale per un sopralluogo sul posto e la lista degli interventi da attuare -, uno dei dubbi, tra le tante possibilità, è che possa trattarsi di qualcosa che provenga dalle aziende del Cotignolese, i cui scarichi potrebbero scorrere lungo l’Arginello. Gli stessi odori infatti sono stati segnalati anche in altre aree della città, tutte attraversate dallo stesso canale.

Ma non solo. Recentemente infatti era stato segnalato più di uno sversamento di sostanze schiumogene in alcuni punti dell’Arginello, sia in viale Dante che nelle adiacenze del depuratore di via Tomba. Un insolito problema che era stato oggetto anche di una interrogazione in Rocca da parte di Fratelli d’Italia, volta a capire le cause di quelle schiume bianche e di quegli odori nauseabondi in prossimità delle stesse.

Almeno per capire se ci potesse essere del dolo, qualcuno che abbia scaricato sostanze nocive, o della colpa, avendo magari inavvertitamente riversato qualcosa lungo quel canale. O peggio ancora che ci sia un malfunzionamento in un impianto di un’azienda. Tuttavia, allo stato attuale non è stato chiarito da cosa dipenda quella situazione e cosa provochi quegli odori che rendono l’aria irrespirabile. A.C.