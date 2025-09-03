Lugo, anziano scompare da casa: la Polizia lo rintraccia e lo mette al sicuro

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha rintracciato un anziano di cui si erano perse le tracce dalla mattina. L’uomo, un 76enne residente a Lugo, verosimilmente in un temporaneo stato confusionale, si era allontanato dalla propria abitazione, in cui conviveva con la moglie, non facendo più rientro. Immediatamente sono state attivate le ricerche che si sono concentrate in una specifica zona di Lugo evidenziata dall’attività di georeferenziazione possibile grazie al telefono in possesso dell’uomo. La bravura e la tempestività dell’intervento degli operatori delle Volanti del Commissariato, unitamente al contributo fornito dai Carabinieri, dalla Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco ha permesso di riportare l’uomo a casa entro un paio di ore, evitando che potesse esporsi a pericoli maggiori con il sopraggiungere della sera.