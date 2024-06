Lugo, altre quattro auto a fuoco nella notte. Si teme l’azione di un piromane

Nuovo misterioso episodio in centro a Lugo, nella notte sono andate a fuoco altre quattro automobili, vicenda simile a quanto successo soltanto due giorni fa nei pressi di piazza Tiziano. Questa notte il rogo è scaturito in pieno centro storico e ha coinvolto e praticamente distrutto altre quattro vetture. Le fiamme sono divampate inizialmente a bordo di un primo mezzo per poi propagarsi inesorabilmente ai veicoli che erano parcheggiati vicini. A dare l’allarme un residente che si è accorto di quanto stava succedendo notando le fiamme, alte quasi tre metri, e sentendo l’esplosione in rapida successione dei vetri degli abitacoli.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco chiamati a spegnere l’incendio e a evitare che lo stesso si propagasse ulteriormente ad altre auto. Su quanto successo stanno indagando i carabinieri ma a questo punto pare sempre più verosimile l’ipotesi che i due episodi siano collegati tra loro e che siano da ricondurre a una sola mano criminale, un piromane notturno. I danni al momento sono quantificabili in oltre 50mila euro.