Lugo, alluvione, nuove proposte: detassare il territorio e soldi alle famiglie alluvionate

Zona franca e 10mila euro a chi è stato allagato almeno due volte. È questa la richiesta che il fondatore e patron di Area Liberale, Gabriele Padovani, che in Bassa Romagna e all’Unione è rappresentata da più consiglieri, lancia alla sindaca di Lugo e presidente dell’Unione Elena Zannoni.

In pratica - ricordando la dura presa di posizione del suo sindaco, Massimo Isola – dalla Rocca si vorrebbe un cambio di passo. O meglio un disallineamento, che in realtà la prima cittadina ha già fatto capire di non voler portare avanti, contestando al contrario il modus operandi dell’omologo della città manfreda, anch’essa pesantemente danneggiata dalle ultime alluvioni. Tuttavia, proprio dai liberali nella conferenza ad hoc di ieri mattina è arrivata un’osservazione che sposta l’attenzione nei nostri territori, in primis la drammatica situazione della piccola frazione di Traversara, ma anche Lugo e Cotignola, in parte graziate da quello che poteva essere un evento ancora più drammatico.

«Questa volta l’alluvione nelle nostre zone è stata peggiore di quella della Romagna Faentina e dal punto di vista pluviometrico è piovuto addirittura di più che a maggio scorso - spiega Gabriele Padovani -. Al contempo serve chiarire che, a così tanti mesi di distanza, se oggi ancora assistiamo a fiumi che rompono o tracimano è perché non vengono puliti in maniera adeguata. È ormai pacifico che ci sia una responsabilità della Regione, oggettiva e dimostrabile, anzi dimostrata. Non è vero, invece, che non ci fossero i fondi per le casse di laminazione. Semplicemente a livello locale non si è stati in grado di “mangiare” soldi che erano disponibili, perché per sbloccarli serviva prima realizzare le opere, permettendo la rendicontazione».

Come già detto, due le richieste a Elena Zannoni, anche e soprattutto come presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: «Dovrebbe chiedere a Roma di riconoscerci come zona franca, ovvero come area detassata a seguito di gravi danneggiamenti – rimarca Padovani -. Inoltre, le diciamo di non allinearsi ai dettami del Pd a livello regionale, ma di dare seguito alla disobbedienza civile del sindaco Isola. A Faenza, tramite una variazione di bilancio, saranno riconosciuti 10mila euro a ogni famiglia colpita da almeno due alluvioni. Perché non si può fare anche a Lugo e negli altri comuni ripetutamente e drammaticamente flagellati dalle alluvioni?».