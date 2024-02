Lugo, alluvione e viabilità: via libera a un pacchetto di lavori da un milione di euro

Due piccoli ponti stradali a Bizzuno, via Sentiero San Lorenzo a San Lorenzo di Lugo e un tratto della centrale via Compagnoni (tra corso Garibaldi e via Emaldi). È stato licenziato dalla Giunta il primo pacchetto di progetti che riguardano infrastrutture danneggiate dall’alluvione e che saranno ripristinate con le risorse assegnate al Comune di Lugo dalla Struttura commissariale. I progetti esecutivi cui è stato dato il via libera riguardano il ponticello stradale sullo scolo consorziale Casale in via Chiese Catene, quello sempre sullo scolo Casale in via Cantarana, e due strade che hanno subito danni per la presenza prolungata dell’acqua oltre che, come nel caso di via Sentiero San Lorenzo, per essere anche state molto utilizzate nei mesi di chiusura di via Fiumazzo.

Pacchetto di lavori da un milione

Questo primo pacchetto vale 1 milione di euro in totale: l’intervento sui ponti è di 600 mila euro complessivi, via Sentiero San Lorenzo 250 mila euro, il tratto di via Compagnoni 150 mila euro. Al Comune di Lugo sono stati assegnati 21 milioni di euro per 32 progetti di ripristino di infrastrutture danneggiate.

I due ponticelli saranno demoliti per poi essere ricostruiti, le strade saranno ripristinate con un attenzione anche all’eventuale sistemazione o sostituzione dei sottoservizi come gli allacci alle caditoie della fognatura se risultassero compromessi. Questi ripristini, secondo le regole della ricostruzione post alluvione, possono essere oggetto di affidamento diretto e questo potrebbe permettere l’inizio dei lavori entro il mese di marzo.

“Inizia quindi la parte operativa che segue alla scrupolosa ricognizione da parte del nostro Ufficio tecnico delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione. Un’efficienza, desidero sottolineare, riconosciuta anche dal Commissario Figliuolo durante la visita nel nostro Comune - spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori - . Sono i primi quattro degli oltre 32 interventi che serviranno per ripristinare e mettere in sicurezza il territorio, dal centro di Lugo alle frazioni”.