Lugo, alla dottoressa Elisa Bucchi il premio “La Lughese Eccellente 2024” - Gallery

Sabato sera la sindaca di Lugo, Elena Zannoni ha consegnato il “Premio Fior di Loto – La Lughese Eccellente 2024” alla dottoressa Elisa Bucchi: specializzata in Radiodiagnostica presso l’Università di Ferrara, dopo una carriera maturata interamente al Centro di Prevenzione Oncologica che fa riferimento ai tre maggiori Ospedali dell’ASL della Romagna, ha avuto l’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa di Senologia di Lugo e Faenza. Contestualmente all’impegno professionale, la dottoressa Bucchi si è sempre impegnata, in veste di collaboratrice volontaria, nell’Associazione Donne Protette di Lugo e nel Comitato Scientifico della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione provinciale di Ravenna.

Il “Premio Fior di Loto – La Lughese Eccellente” è stato istituito dal Circolo Acli Lugo nel 2011 e la prima a riceverlo fu la indimenticata Suor Veronica, promotrice e direttrice del Centro di Formazione Professionale presso il Sacro Cuore di Lugo: senza riportare in questa sede tutte le assegnazioni successive, ricordiamo che ne sono state insignite donne della nostra città che si sono particolarmente distinte nei settori dell’insegnamento, dell’arte e della cultura, del volontariato e del terzo settore in genere e dello sport.