Lugo, al Polo niente più vandalismi e scazzottate con la nuova dirigenza e le telecamere

Niente più allarmi: vale per quelli fastidiosi antincendio che obbligavano tutti gli studenti ad evacuare l’edificio sacrificando lezioni e verifiche, che non vengono più dolosamente e impropriamente attivati, così come per quelli sociali legati a un’escalation di comportamenti deprecabili e vandalismi di ogni genere che fino al semestre passato avevano portato quella scuola ad essere bersagliata di polemiche. Ma non solo: anche un’ispezione, denunce reciproche tra studenti per una violenta scazzottata e una raccolta firme per chiedere la sostituzione della dirigente scolastica, indagata per omissione di denuncia di reato in merito ad alcuni fatti avvenuti in precedenza come era stato riportato dai media nel maggio scorso.

Adesso per il Polo Tecnico Professionale di Lugo sembra essere arrivata quella quiete tanto attesa dopo una lunga tempesta. C’è chi dice anche, in primis genitori e docenti, che forse quei ragazzi andavano solo ripresi un po’ più seriamente. A “riprenderli” adesso c’è anche l’occhio vigile delle telecamere interne di videosorveglianza finanziate da Comune e Provincia, che di fatto sembrano aver scoraggiato i baby teppisti a compiere certe azioni.

Certamente un ottimo risultato, forse anche inaspettato sotto alcuni aspetti, per il nuovo dirigente scolastico Stefano Rotondi, che nella stessa scuola era stato docente dal 2016 al 2019. Dopo varie vicissitudini, culminate col gravissimo parapiglia in cui un ragazzo era stato incappucciato e malmenato da un gruppo di coetanei, era stato l’Ufficio scolastico regionale ad averlo voluto alla guida dell’istituto probabilmente più ostico della provincia. Almeno fino all’estate scorsa.