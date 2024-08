Lugo, al museo “Francesco Baracca” un agosto speciale con quattro novità

Il museo «Francesco Baracca» di Lugo non si ferma e rimarrà aperto anche nel ponte di Ferragosto.

Non solo, per i visitatori si prospettano ben quattro novità: anzitutto un nuovo pezzo nella collezione museale, ovvero un baule da viaggio di Baracca che dai depositi museali è rientrato nel percorso espositivo permanente, e visibile nella camera da letto di Baracca, recentemente riallestita a partire dalle voci che la abitano e dallo scrittoio dell’aviatore in cui sono visibili alcune sue lettere autografe.

É poi disponibile il nuovo visore della collezione «Baldini», che permette una godibilità piena di tutte le cartoline. La collezione, nata per iniziativa del fante Enrico Baldini (1898-1977), mutilato e decorato della Grande guerra, e poi continuata dal nipote Eraldo Baldini che vi ha dedicato decenni di ricerca e acquisizioni nei mercati internazionali, consta di 2.905 cartoline italiane di propaganda della Prima guerra mondiale pubblicate dal periodo della neutralità all’immediato dopoguerra, tutte in ottimo stato, in parte nuove e in parte viaggiate.

Le novità continuano nella stanza della 91esima squadriglia, la sala in cui sono esposte le medaglie dell’eroe lughese, e dove i visitatori potranno consultare due libretti inediti che descrivono in dettaglio il primo le singole medaglie conquistate da Baracca e le rispettive motivazioni che hanno portato all’assegnazione, il secondo le 34 vittorie dell’asso dei cieli corredate da un ricco repertorio fotografico inerente gli abbattimenti.

Infine, ad arredare il bookshop, le nuove scritte in metallo che riprendono due celebri citazioni di Baracca, riportate ora con la sua stessa calligrafia che compare nelle lettere originali: «Era un meraviglioso sogno ad occhi aperti vedermi scorrere di sotto gli alberi, le strade, la campagna» e «Ora mi accorgo di aver avuto una idea meravigliosa perché l’aviazione ha progredito immensamente ed avrà un avvenire strepitoso».

Orari e prezzi

Il museo Baracca è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; ingresso 2,50 euro, ridotto 1,50 (over 65, militari, volontari civili, associazioni ed enti convenzionati); gratuito per minori di 20 anni, universitari, insegnanti che accompagnano scolaresche, portatori di handicap e loro accompagnatori, guide turistiche, giornalisti, istituti scolastici di Lugo, visite concordate con la direzione.