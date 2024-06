Lugo, al Cau oltre 30 pazienti nelle prime due giornate - Gallery

Si è svolta questa mattina l’inaugurazione ufficiale del Cau di Lugo, alla presenza di un vasto pubblico, composto in prevalenza da professionisti sanitari e amministratori locali dei comuni della Bassa Romagna.

Il Cau di Lugo, che ha iniziato la sua attività lunedì scorso, 17 giugno, ha già registrato l’accesso in sole due giornate di oltre 30 pazienti.

A fare gli onori di casa è stata la direttrice del Distretto, Federica Boschi, che ha illustrato le finalità del Servizio, e ringraziato tutti i professionisti coinvolti nella realizzazione del progetto. A seguire Katia Prati, direzione Infermieristica e Tecnica di Ravenna, che ha ribadito come anche per la componente infermieristica, questi servizi, rappresentino una sfida anche in termini di crescita professionale.

Il Cau

È attivo sette giorni su sette, per 12 ore, dalle 8 alle 20; le visite mediche domiciliari nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi continueranno ad essere garantite dalla Continuità Assistenziale.

Gli operatori lavorano su due turni giornalieri; ogni turno è coperto da 1 medico e 1 infermiere.

Gli spazi

Il CAU di Lugo è situato al piano terra del Padiglione C dell’Ospedale Umberto I, con accesso da Viale Masi. I locali sono stati ristrutturati e in parte modificati, in modo da creare uno spazio di accettazione, una sala di attesa, ambulatori medici e l’area infermieristica di osservazione e terapia.

Il design degli ambienti è stato progettato pensando, in primo luogo, ad un alto livello di comfort per pazienti ed operatori.

L'intervento, che ha previsto non solo lavori edili ma anche un ammodernamento generale di tutte le componenti impiantistiche, ha posto particolare attenzione sia alla sicurezza degli operatori che all'accoglienza degli utenti.

Il CAU di Lugo è frutto di una progettualità integrata tra i professionisti del Distretto Sanitario e dell’Ospedale Umberto I di Lugo nell’ottica di lavoro dell’ospedale distrettuale.