Lugo, ai “Mercoledì sotto le stelle” mercatini, spettacoli, arte e buona cucina

Il centro di Lugo torna ad animarsi con un nuovo appuntamento dei “Mercoledì sotto le stelle”.

Per l’appuntamento odierno, alle 22.45 al Pavaglione ci sarà il concerto per pianoforte con Silvia Valtieri, a cura de La Corelli. Il concerto offre una finestra sul mondo dell’improvvisazione e reinterpretazione esplorando la varietà della musica jazz per educare l’ascoltatore alle diverse sonorità e modalità espressive.

Via Baracca sarà sempre sede dei mercatini dei bambini accompagnati dalla musica di Jolì&Co; il museo Baracca sarà aperto e visitabile gratuitamente.

Davanti al monumento di Baracca dalle 20.30 avrà luogo il contest “Onda rosa indipendente” a cura dell’associazione “Rumori di fondo” (in collaborazione con il Mei) per selezionare cantautori indipendenti.

In via Codazzi e corso Garibaldi mercatini degli hobbisti, dalle 21 l’artista di strada Nanouk con lo spettacolo “Laurent Tetù” e punto ristoro con “Mani in pasta” (prenotazione consigliata allo 0545 1895103).

In piazza Trisi (angolo largo della Repubblica) alle 22 circa lo spettacolo itinerante dell’artista di strada EteClown; e poi “Gin e piatti dal mondo” a cura de Il Boario cafè & bistrò e Gallamini piante e fiori, con accompagnamento musicale di dj locali: parte del ricavato verrà devoluto all’associazione Tba, un’organizzazione non profit a sostegno della ricerca e delle persone affette da malattie neurodegenerative.

In piazza Savonarola, ribattezzata “Piazza dell’ascolto”, alle 21 in collaborazione con la biblioteca Trisi, Alessia Canducci legge “Storie con la ridarella”.

In piazza Trisi e piazza Cavour spazio alle associazioni e alle società sportive con aree dedicate alle prove gratuite e con i Balli folk romagnoli, boogie, fruste e coreografici a cura di Formazione Danze Romagna.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione, nelle serate dei Mercoledì sotto le stelle saranno apportate modifiche alla viabilità del centro, che saranno opportunamente segnalate.