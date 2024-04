Lugo, ai funerali di Monica e Luca chieste offerte per lo Ior

Si terrano domani mattina, con partenza alle 10 dalla camera mortuaria di Ravenna per il cimitero dell città bizantina, i funerali di Luca Donati e Monica Tarroni: la coppia, molto nota a Lugo e nelle frazioni per l’impegno nel sociale, ha perso la vita in un drammatico incidente la sera della vigilia di Pasqua vicino all’abitato di Savio. Donati e Tarroni stavano tornando da un giro in moto a Cervia quando hanno impattato contro una Golf che stava tentando di fare inversione vedendosi bloccata in una coda provocata da un incendio. Su quanto accaduto ha aperto un fascicolo per omicidio stradale la Procura di Ravenna. Donati e Tarroni lasciano i genitori Nevio e Susanna e Franco e Giuliana, i figli Marco, Stefano e Giovanni. La famiglia ha chiesto che chi partecipa ai funerali versi offerte in favore dell’Istituto oncologico romagnolo.