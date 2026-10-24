Lugo, aggressione e bastonate al bar: per due gemelli scatta il Daspo urbano di due anni

Prima le minacce con una bottiglia di vetro per motivi sentimentali, poi la spedizione punitiva insieme al fratello armato di un bastone metallico, finita con il ferimento del gestore della bar, di una dipendente e del bersaglio dell’aggressione. La Polizia di Stato di Ravenna ha individuato e denunciato a piede libero due fratelli gemelli di nazionalità albanese, ritenuti i responsabili della violenta colluttazione avvenuta l’estate scorsa in un locale di Lugo. Nei loro confronti il Questore di Ravenna ha già emesso il provvedimento del Daspo Willy per la durata di due anni.