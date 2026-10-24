Lugo, aggressione e bastonate al bar: per due gemelli scatta il Daspo urbano di due anni

Prima le minacce con una bottiglia di vetro per motivi sentimentali, poi la spedizione punitiva insieme al fratello armato di un bastone metallico, finita con il ferimento del gestore della bar, di una dipendente e del bersaglio dell’aggressione. La Polizia di Stato di Ravenna ha individuato e denunciato a piede libero due fratelli gemelli di nazionalità albanese , ritenuti i responsabili della violenta colluttazione avvenuta l’estate scorsa in un locale di Lugo . Nei loro confronti il Questore di Ravenna ha già emesso il provvedimento del Daspo Willy per la durata di due anni.

I fatti risalgono al pomeriggio del 5 agosto scorso in un bar di via Provinciale Bagnara. La Volante del Commissariato di Lugo era intervenuta una prima volta a seguito della segnalazione di un alterco. Una dipendente aveva riferito agli agenti che due uomini avevano litigato – a quanto pare per questioni personali legate a una relazione sentimentale con una donna – e che uno dei due aveva minacciato l’altro brandendo una bottiglia di vetro. All’arrivo della pattuglia, tuttavia, i protagonisti si erano già dileguati.

I poliziotti sono dovuti tornare nello stesso locale appena un’ora dopo, alle 18:35, per una aggressione fisica. L’uomo autore delle prime minacce si è ripresentato al bar insieme al fratello gemello, impugnando un oggetto metallico lungo circa 20-30 centimetri simile a un bastone, con cui ha scagliato la furia contro il medesimo avventore.