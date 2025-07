Lugo. Aggredisce i carabinieri, arrestato un 35enne

Sabato scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno arrestato un 35enne di origini straniere per resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è iniziato nei pressi di un centro commerciale di Lugo, dove i militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di un’accesa discussione tra un cliente e gli addetti alla sicurezza. Dopo aver riportato la calma e avviato le procedure di identificazione delle persone coinvolte e dei testimoni, il 35enne ha iniziato a reagire violentemente per evitare di essere identificato.

L’uomo ha cominciato a inveire contro i militari, attirando l’attenzione di numerosi passanti. Per evitare il degenerare della situazione e procedere con la corretta identificazione, i carabinieri lo hanno invitato a salire sull’auto di servizio per essere accompagnato in caserma per le formalità di rito.

La reazione dell’uomo è stata però ancora più violenta: si è agitato vistosamente fino a colpire con delle gomitate uno dei due carabinieri. A causa di questo grave comportamento, è scattato l’arresto.

Questa mattina il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 35enne l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre giorni a settimana.