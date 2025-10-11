Lugo, addio all’infermiere Luca Monti: pronto soccorso in lutto

Lutto a Lugo per la scomparsa di Luca Monti, 49 anni, infermiere del pronto soccorso, deceduto a causa di una malattia. Monti era molto conosciuto nel mondo dell’emergenza sanitaria: aveva iniziato come autista della Pubblica Assistenza, per poi entrare nel 118 e successivamente laurearsi in Infermieristica, diventando un punto di riferimento per colleghi e pazienti. La sua carriera è stata segnata da passione e dedizione al lavoro, qualità che lo hanno reso stimato da chi lo ha incontrato nei momenti di bisogno. Lascia una figlia e la compagna. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra gli operatori sanitari e nel mondo del volontariato.