Lugo, addio a Sergio Rotondi: mondo sportivo in lutto

Lutto nel mondo della pallavolo: nella nottata tra lunedì e martedì è scomparso Sergio Rotondi, 79 anni, per oltre due decenni simbolo del volley in realtà importanti come Lugo e Conselice. Ma è soprattutto nella prima, città in cui ha sempre vissuto e dove ha lavorato come funzionario presso la Banca di Romagna, che la sua indelebile passione ha lasciato un altrettanto ricordo.

Una persona buona e disponibile, sempre sorridente e accomodante, questo il tenore dei commenti di chi ha appreso della sua improvvisa scomparsa.

«Per tanti anni è stato la nostra colonna portante – lo ricorda commosso il presidente della società Involley, Giuseppe Orselli - ed in passato anche della Virtus Lugo, dimostrandosi nell’amministrazione e nella gestione sportiva un maestro capace e disponibile per tutti coloro che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco. Noi tutti lo abbracciamo e siamo vicini al figlio Andrea».

Un uomo che nello sport, e per lo sport, ha fatto tanto per la sua città, almeno fino a nemmeno cinque anni fa quando prese la decisione di concedersi un po’ di pausa.

«L’Amministrazione comunale di Lugo si unisce al cordoglio del figlio e degli amici per la scomparsa di Sergio Rotondi – il messaggio che ha lasciato la Rocca - che è stato per anni una vera e propria colonna della società sportiva Involley. Sincero appassionato di sport, è stato amministratore della società pallavolistica lughese dal 2015 al 2022, occupandosi con costanza e responsabilità della gestione. Tutti ne ricordano la disponibilità e l’impegno, messo a disposizione dei tanti che hanno praticato la pallavolo a Lugo».

I funerali di Sergio Rotondi si svolgeranno domani con partenza alle 10.45 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lugo, dove la salma sarà esposta a partire da questa mattina, per la chiesa della Collegiata. Terminata la messa si procederà per il cimitero locale. A.C.