Lugo, addio a Primo Trioschi, punto di riferimento per generazioni di motociclisti

Lugo
  • 24 dicembre 2025
Primo Trioschi, storico titolare di una concessionaria notissima in Romagna
Primo Trioschi, storico titolare di una concessionaria notissima in Romagna

La comunità di Lugo piange la scomparsa di un punto di riferimento per gli appassionati del mondo dei motori. Ieri, martedì 23 dicembre, è morto Primo Trioschi, storico titolare della concessionaria “Trioschi Moto” di via Mentana. Trioschi per decenni è stato un punto di riferimento per i motociclisti della Romagna e non solo e in queste ore è unanime il cordoglio attraverso il mondo dei social che accomuna gli amanti delle due ruote. Trioschi aveva 92 anni e ne avrebbe compiuti 93 a gennaio. Lascia la figlia Elisabetta: il funerale sarà celebrato sabato prossimo alle 14 con partenza dalla camera mortuaria di Lugo per il cimitero.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

In una nota “l’Amministrazione comunale di Lugo esprime cordoglio per la scomparsa del concittadino Primo Trioschi, venuto a mancare nella giornata di martedì 23 dicembre all’età di 92 anni. Trioschi è stato un vero punto di riferimento per il mondo motoristico lughese, in quanto titolare della concessionaria “Trioschi Moto” su via Mentana che da decenni è nota tra gli appassionati e non soltanto. Infatti la concessionaria lughese era un’eccellenza nazionale riconosciuta dai numeri e dalla fama, che andava ben oltre quella territoriale. Ai numerosissimi messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia e ai dipendenti della concessionaria si aggiunge il ricordo affettuoso degli amministratori del Comune di Lugo, per il contributo dato da Trioschi alla passione per i motori, che nella città che ha trai suoi simboli il Cavallino Rampante è particolarmente identitaria”.

