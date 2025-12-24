Lugo, addio a Primo Trioschi, punto di riferimento per generazioni di motociclisti

La comunità di Lugo piange la scomparsa di un punto di riferimento per gli appassionati del mondo dei motori. Ieri, martedì 23 dicembre, è morto Primo Trioschi, storico titolare della concessionaria “Trioschi Moto” di via Mentana. Trioschi per decenni è stato un punto di riferimento per i motociclisti della Romagna e non solo e in queste ore è unanime il cordoglio attraverso il mondo dei social che accomuna gli amanti delle due ruote. Trioschi aveva 92 anni e ne avrebbe compiuti 93 a gennaio. Lascia la figlia Elisabetta: il funerale sarà celebrato sabato prossimo alle 14 con partenza dalla camera mortuaria di Lugo per il cimitero.