Lugo, addio a Mario Capra, anima della Croce Rossa e del volontariato

Lutto nel mondo del volontariato e dell’associazionismo di Lugo. La sindaca Elena Zannoni, a nome della giunta e dell’Amministrazione comunale, esprime cordoglio alla famiglia e agli amici di Mario Capra, venuto a mancare all’età di 82 anni mercoledì 1 luglio 2026.

Nato a Lugo nel 1944, Capra si è distinto per il suo coinvolgimento di lungo corso nel volontariato locale, da quello sportivo a quello socio-sanitario, a partire dall’impegno che ha sempre messo nell’attività della Croce Rossa, che per lui fu molto più di un lavoro, fino al trasporto degli anziani, a cui si è dedicato a lungo. E senza dimenticare il coinvolgimento diretto nella Ca’ Vecchia di Voltana e dietro le quinte di tante feste e iniziative culturali e ricreative a Santa Maria in Fabriago e Campanile.

E’ stato per diversi anni, fino al 2004, presidente della Consulta di Fabriago-Viola-Bordocchio. In quel periodo stimolò e contribuì alla realizzazione di opere importanti come la sistemazione degli arredi del centro di Santa Maria in Fabriago, il mantenimento nella frazione dell’ufficio postale e l’individuazione della sede di un ambulatorio medico nella ex scuola elementare. Un profondo senso comunitario ha animato ogni suo impegno e progetto.

I funerali di Mario Capra si terranno nella mattina di sabato 4 luglio, con partenza alle 10.45 dalla camera mortuaria dell’ospedale Umberto I verso la chiesa di Santa Maria in Fabriago, e poi al cimitero di Campanile.