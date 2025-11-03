Lugo, addio a Gianluigi Gambi: mondo culturale in lutto

L’Amministrazione comunale di Lugo in una nota ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Gianluigi Gambi, venuto a mancare nella giornata di sabato 1° novembre.

Gian Luigi Gambi era nato a Ravenna 79 anni fa, ma ha vissuto a Lugo gran parte della propria vita. Laureatosi in architettura a Firenze, con una tesi sul Canale dei Mulini, ha lavorato a lungo al Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, curandone con particolare attenzione gli aspetti archivistici. Il suo principale impegno extra-lavorativo è stato legato al Comitato per la tutela dei beni storici di Lugo, all’interno del quale è stato attivo sul versante della conservazione dei materiali di un deposito tra i più importanti in provincia; è stato anche ispettore onorario per i beni archeologici per i comuni di Alfonsine, Fusignano, Lugo e Sant’Agata sul Santerno, gestendo i rapporti diretti con la Soprintendenza per i Beni archeologici e culturali.

Ricercatore attivo in svariati campi, Gian Luigi Gambi ha fatto parte della Società di studi romagnoli, ha collaborato per un ventennio alla segreteria dell’Università per Adulti di Lugo, ha realizzato studi archeologici e architettonici su diverse pievi del ravennate, ha fatto parte degli Amici del teatro Rossini e ha donato molti libri, vinili e materiali su Gioachino Rossini al Comune di Lugo e alla biblioteca Trisi.

Lascia la moglie Marcella. I funerali si terranno martedì 4 novembre con partenza alle 10 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lugo alla volta del cimitero di Ravenna.