Lugo, addio a Enzo Marani: si è spento a 100 anni lo storico esponente politico e sociale di Voltana

Lutto a Voltana e nel territorio di Lugo per la scomparsa di Enzo Marani, venuto a mancare sabato 31 ottobre all’età di 100 anni. Una figura simbolo della vita politica e sociale locale nel secondo Dopoguerra, il cui ricordo ha suscita l’emosso cordoglio della sindaca Elena Zannoni, della giunta e dell’intera Amministrazione comunale.

Nato a Lavezzola ma cresciuto a Voltana, Marani visse in prima persona la drammaticità della guerra: nel 1944 rifiutò la chiamata alle armi della Repubblica di Salò e si nascose nelle campagne per sfuggire alla condanna a morte destinata ai renitenti. Catturato in seguito dai tedeschi e recluso in un campo di prigionia nel conselicese, con l’arrivo degli Alleati entrò subito a far parte del Comitato di Liberazione locale in rappresentanza dell’area cattolica.

Nel dopoguerra ha lavorato per la Cassa di Risparmio di Lugo, impegnandosi parallelamente come consigliere comunale per la Democrazia Cristiana e membro della Consulta di Voltana. Tra i fondatori dello storico Centro sociale Ca’ Vecchia, che ha anche guidato per un periodo, viene ricordato da tutti per la sua straordinaria caratura umana e il rispetto con cui affrontava il dibattito pubblico, considerando chiunque avesse un’idea diversa non un avversario, ma un amico con cui collaborare per il bene comune. Lo scorso febbraio la comunità si era stretta attorno a lui proprio alla Ca’ Vecchia per festeggiare il suo centesimo compleanno.