Lugo, accoltellamento dopo la partita, grave un giovane

Furioso litigio tra due magrebini ieri verso le 23.30 al bar Croazia di Lugo, reduci dalla partita del Mondiale, degenerato in un accoltellamento. Ferito gravemente all’addome un 33enne, per il quale si è reso necessario l’intervento della speciale elimedica attrezzata per il volo notturno decollata da Bologna. Forse qualche bicchiere di troppo, una parola sbagliata o lo strascico dei festeggiamenti per la partita, ancora incerta la dinamica. Sul posto intervenuti in forza e a sirene spiegate i carabinieri di Lugo oltre alle ambulanze e l’automedica