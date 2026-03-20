Lugo: accattonaggio molesto al mercato, avviate due procedure di espulsione

Lugo
  • 20 marzo 2026
Lugo: accattonaggio molesto al mercato, avviate due procedure di espulsione

Nel corso di controlli al mercato cittadino di Lugo, gli agenti del nucleo antidegrado della Polizia locale della Bassa Romagna hanno fermato e identificato un marocchino, classe 1988, domiciliato a Massa Lombarda, e un cinquantenne serbo, senza fissa dimora e che praticava accattonaggio. Entrambi sono risultati sprovvisti dei permessi di soggiorno e sono state avviate le procedure per la loro espulsione dal territorio nazionale, in collaborazione con la Questura di Ravenna. Il marocchino è stato accompagnato a Roma per il rimpatrio. Le due operazioni rientrano nelle attività di contrasto dei fenomeni di accattonaggio molesto, marginalità e situazioni di degrado, che hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza e un presidio sempre più capillare e visibile del territorio.

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