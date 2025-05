Lugo, 57enne muore schiacciato da un muletto mentre è al lavoro

Tragedia sull’argine del Santerno: un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal muletto che lui e un collega stavano utilizzando. Il drammatico infortunio sul lavoro si è consumato verso le 15.30 sulla sponda del fiume a ridosso di un terreno agricolo in via Lunga, alle porte di Lugo. L’operaio stava utilizzando quel mezzo per terminare la posa dell’impianto di irrigazione, le classiche pompe idrovore tramite le quali l’acqua del fiume sarebbe confluita nei campi. Il 118 ha provveduto a inviare sul posto un’ambulanza e l’automedica, optando anche per l’impiego dell’elisoccorso. Tuttavia, al loro arrivo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e congedare l’elicottero che quindi non è nemmeno mai atterrato. Sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri e i vigili del fuoco.