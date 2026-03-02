Lotta ai bocconi avvelenati: in Bassa Romagna una campagna di sensibilizzazione

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rinnova il proprio impegno per contrastare il fenomeno dell’uso dei bocconi o esche avvelenate rilanciando la campagna di sensibilizzazione. A partire da inizio marzo saranno affissi manifesti negli spazi pubblicitari cittadini.

Le esche alimentari avvelenate causano atroci sofferenze e la morte di animali selvatici e domestici. La campagna adottata punta a informare i proprietari di animali rispetto alle precauzioni da adottare, nonché le conseguenze a cui va incontro chi commette reati.

I cittadini sono tutti invitati a collaborare attivamente alla lotta contro questo fenomeno e a prendere alcune precauzioni, come l’utilizzo della museruola per le passeggiate con il proprio animale da compagnia (soprattutto in campagna) e l’utilizzo di guanti per raccogliere eventuali esche sospette. In caso di sintomi sospetti di avvelenamento del proprio animale è necessario rivolgersi tempestivamente al proprio veterinario di fiducia.

Bocconi, esche, lacci e oggetti sospetti che possono sembrare collocati deliberatamente per uccidere o catturare animali, carcasse di animali sia domestici, sia selvatici, casi sospetti o effettivi di intossicazioni e di avvelenamenti, vanno immediatamente segnalati alla Polizia locale della Bassa Romagna (telefono 800 072525), oppure al servizio veterinario dell’Ausl della Romagna (0545 283083), alla Polizia provinciale (0544 258922), o ai Carabinieri forestali (0544 247900).

Inoltre, è scaricabile l’applicazione «Bocconi avvelenati» creata dal Ministero della Salute a dicembre 2022, che permette di segnalare in tempo reale il ritrovamento e la posizione del boccone o del materiale sospetto e anche di visualizzare sulle mappe interattive del portale nazionale il rischio potenziale associato a un determinato territorio; questa ultima funzione è molto utile se consultata prima di passeggiare con il proprio cane.

Uccidere animali selvatici o domestici con esche avvelenate è un reato punito con la reclusione da quattro mesi fino a due anni. Il reato di maltrattamento di un animale è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da cinquemila a trentamila euro. L’articolo 674 del codice penale punisce inoltre chi getta sostanze tossiche nel suolo pubblico.

Per ulteriori informazioni sulla campagna informativa, scrivere a igiene@unione.labassaromagna.it.