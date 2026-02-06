Lavoro in Bassa Romagna: bando per 6 agenti di Polizia Locale

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha indetto un bando per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei nuovi agenti di Polizia locale.

Un posto è riservato al personale volontario delle forze armate e un posto è riservato agli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale oppure il servizio civile nazionale. Le principali attività inerenti il ruolo riguardano funzioni di polizia locale, urbana e rurale e di polizia amministrativa, con particolare riguardo all’attività operativa di vigilanza e controllo, gestione procedurale e documentale.

Per candidarsi è necessario essere in possesso del diploma di maturità e della patente di categoria B.

Gli esami consisteranno in una preselezione che si svolgerà martedì 3 marzo, una prova ginnico-sportiva (mercoledì 4 marzo 2026), una prova scritta (giovedì 5 marzo) e infine una prova orale (martedì 10 marzo); l’accesso a ciascuna prova è subordinato al superamento della precedente.

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura sul portale www.inpa.gov.it accedendo con Spid o Cie entro le 9.30 di venerdì 27 febbraio 2026.

Per ulteriori informazioni consultare il bando completo pubblicato sia sul portale delle candidature InPA, sia sul sito www.labassaromagna.it nella sezione «Impiego nella pa».