Lavori al ponte di Cotignola su cui scorre l’autostrada

Sono iniziati i lavori al ponte di Cotignola a ridosso del cimitero su cui scorre un tratto della diramazione dell’autostrada A14, che in questi anni ha destato molta preoccupazione per lo stato delle armature dei piloni, sempre più visibili e apparentemente danneggiate. In realtà, come ha puntualizzato Autostrade fugando ogni dubbio dei cittadini derivato dal forte impatto visivo, dal punto di vista strutturale non c’è mai stato nessun pericolo.

Le infrastrutture infatti sono sottoposte a controlli periodici rigorosissimi che prevedono dall’esecuzione di lavori immediati alla chiusura di un’opera quando viene rilevato un danno strutturale. Una situazione, quest’ultima, che nel caso specifico non ha mai interessato le varie componenti del ponte.

Entro Natale comunque i lavori, del costo di 1 milione di euro interamente a carico della Società autostradale, verranno ultimati.

Un intervento della durata di cinque mesi che ha l’obiettivo di prolungare la vita utile di quel ponte costruito negli anni Settanta con interventi mirati su sottostrutture, spalle, pile, travi, traverse e soletta con consolidamenti localizzati, reintegro di armatura ove necessario e applicazione di un rivestimento protettivo atto ad aumentare la durabilità della struttura nel tempo.

Inoltre, saranno installati nuovi giunti di dilatazione dimensionanti secondo i più recenti standard normativi e sarà realizzato un nuovo sistema di regimentazione delle acque. Per farlo, poiché sarà l’unico intervento da sopra, verrà almeno ridotta una corsia lungo quel tratto autostradale negli orari notturni in cui si procederà. Nessun particolare disagio invece per il traffico veicolare sulla strada provinciale, non interessata dal cantiere.

«Siamo molto soddisfatti della disponibilità mostrata da Autostrade – ha dichiarato il sindaco di Cotignola Federico Settembrini al termine del sopralluogo in cui i tecnici di Autostrade hanno approfondito le modalità dei singoli interventi - un dialogo tra enti utile e necessario anche per divulgare in maniera proficua in che modo si svolgono i lavori di manutenzione delle infrastrutture. Sappiamo che le opere sono soggette a rigorosi controlli periodici, ma poter incontrare chi si occupa della direzione dei lavori è sempre un’occasione di confronto necessaria sia per avere un quadro approfondito e aggiornato della situazione, sia per raccogliere ulteriori stimoli e suggerimenti per la massima integrazione con il territorio».

«L’intervento, il cui progetto è iniziato a fine del 2023 - ha spiegato il direttore del Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, Stefano Vimercati - rientra nell’ambito del nostro piano di ammodernamento delle opere. Siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma, che prevedeva l’avvio dei lavori entro l’estate, per ripristinare un’infrastruttura strategica per il territorio e per il collegamento tra l’autostrada A14 e la città di Ravenna».