Lavezzola, riecco la “Sagra della porchetta e del tortellino” a sostegno dello Ior

È in arrivo la 42ª edizione della Sagra della porchetta e del tortellino di Lavezzola, l’evento che scandisce l’arrivo della primavera a Lavezzola, in programma in piazza Caduti da giovedì 15 a domenica 18 maggio.

Da più di quarant’anni, ormai, Lavezzola nei giorni della sagra accoglie circa 10mila visitatori, offrendo mostre nella zona del vecchio borgo e a Villa Verlicchi (dove Crac propone la collettiva «Kokoro - cuore mente corpo», proprio nei giorni della festa), un luna park per i più piccoli aperto pomeriggio e sera in piazza Tiziano, dimostrazioni sportive, eventi musicali, un’area giovani dove poter ascoltare musica e bere qualcosa in compagnia (il «Porquito cocktail bar»), ma soprattutto un grande stand gastronomico con tante specialità, a partire dai grandi protagonisti della tavola che sono i tortellini e la porchetta, preparata da sempre nello stesso camino che si erge proprio al centro della festa.

Giovedì 15 maggio si partirà con una serata di anteprima della sagra con l’hamburger party e la musica del duo acustico Mud. In questa serata lo stand gastronomico non servirà porchetta e tortellini, ma hamburger, patate fritte, piadina con affettati e tre tipologie di birra.

Venerdì 16 sarà attivato dalle 19 il mercatino degli hobbisti (allestito ogni sera della festa), così come la mostra d’arte borgottiana, mentre alle 19.30 è in programma la podistica non competitiva. Alle 20 partirà la sfilata delle majorette, seguita alle 21 dalla country line dance dei Wild Angels nel borgo. Alle 21 in piazza Mazzini si esibirà il gruppo Milleluci di Alfonsine mentre al Porquito è in programma il dj-set di Tronk & FornaVoice.

Sabato 17 si partirà al mattino col raduno cicloturistico lavezzolese e poi quello delle vespe. Il Porky’s Bar aprirà alle 9 per colazione e lo stand gastronomico alle 12 per il pranzo. Alle 15 al campo sportivo si terrà la partita «Piazza contro Buca» mentre in serata, dopo cena, il gruppo Ariafina proporrà antiche danze popolari nel borgo. Alle 21.15 in piazza Mazzini ci sarà invece il laser light show «Quelli che andavano al Nuovo Mondo».

La festa chiuderà domenica 18 con una gara di pesca sportiva amatoriale al mattino all’agriturismo Massari, un raduno d’auto e moto d’epoca dalle 9 in piazza Mazzini, lo stand gastronomico aperto a pranzo e cena, il Traktor raduno alle 14 e in serata, in piazza Mazzini, il palco sarà tutto per lo show «4ever fly» fino alle 22, quando si procederà all’estrazione del tombolone con 1.500 euro di montepremi.

Lo stand gastronomico e i tre bar-ristoranti della sagra (Porquito con musica tutte le sere, Pork&Chips, Porky’s) rimarranno aperti tutte le sere dalle 19, sabato e domenica anche a pranzo (dalle 11 per asporto tortellini e porchetta, dalle 12 per pranzo sul posto).

La Sagra della porchetta è organizzata dall’associazione Sagra lavezzolese con il patrocinio e il contributo del Comune di di Conselice. I fondi raccolti dalla festa saranno devoluti allo Ior (Istituto Oncologico Romagnolo). Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Facebook «Sagra della porchetta» o contattare anche su whatsapp il numero 351 7607957.