Lavezzola, pedina l’ex fidanzata al posto di lavoro nonostante i divieti: 34enne arrestato

Ieri i Carabinieri della Stazione di Lavezzola hanno eseguito un arresto in differita di un 34enne accusato di aver violato la misura del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex fidanzata.

L’intervento dei militari è avvenuto dopo che la donna ha raccontato ai Carabinieri che la sera precedente il suo ex fidanzato, che in passato aveva denunciato per atti persecutori e che al momento era gravato da un divieto di avvicinamento dai luoghi da lei frequentati, si era presentato nei pressi del suo luogo di lavoro. La donna nella circostanza ha anche riferito che, alla vista del suo ex, è andata in preda al panico, allertando i Carabinieri, i quali poi, grazie anche all’analisi di video di telecamere private e di alcune testimonianze, hanno ricostruito i movimenti dell’uomo, accertando che con la sua auto si era appostato davanti l’ingresso dello stabile dove la donna stava lavorando. Ieri i Carabinieri, grazie all’efficacia della normativa in materia di codice rosso, hanno potuto così arrestare in flagranza differita il 34enne il quale, dopo essere stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia di Lugo fino, ieri pomeriggio si è presentato davanti al Giudice di Ravenna che, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di dimora nel suo comune di domicilio e di non allontanarsi dall’abitazione dalle 20 alle 6.