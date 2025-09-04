Lavezzola, lavori stradali da 200mila euro: ecco le vie interessate

A Lavezzola sono in partenza da lunedì 8 settembre i lavori per la riasfaltatura di circa un km di strade per un totale di circa 8mila mq.

I lavori, per un importo complessivo di 200mila euro, dureranno circa 30 giorni e interesseranno via Modigliani, via Italia (dall’incrocio con via Modigliani all’incrocio con via Guido Reni), via Botticelli, via Ricci Maccarini, largo Lavezzoli e il parcheggio della scuola secondaria.

Nello specifico, la riasfaltatura prevede la fresatura del manto stradale ammalorato per una profondità di circa 3 cm (che sarà effettuata su circa l’80% della superficie da asfaltare, per un totale di 8mila mq), il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta fresato, la posa del nuovo strato di usura e - dove necessario - il ripristino dei tratti fognari e la realizzazione di nuove caditoie. L’intervento di manutenzione straordinaria è inserito nel piano degli investimenti 2025-2027 ed è interamente finanziato da risorse comunali.

«Con questo intervento si supera il milione di euro di risorse gestite direttamente dal Comune per la manutenzione stradale del territorio in un anno e tre mesi di legislatura - afferma il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi -. Inoltre, lavori di asfaltatura stradale su Conselice per altri 5 milioni di euro sono in fase di progettazione esecutiva da parte di Consap e Sogesid, convenzionate con il Comune e la struttura commissariale per la realizzazione di tali interventi».