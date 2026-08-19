Lavezzola, interventi per la riqualificazione di piazza Tiziano

Mercoledì 26 agosto inizieranno i lavori di riqualificazione di piazza Tiziano a Lavezzola, che rientrano nell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e, nello specifico, fanno parte della declinazione del progetto dedicata all’architettura urbana verde.

L’obiettivo dell’intervento è quello di ridurre le superfici impermeabili eliminando l’asfalto a favore di pavimentazioni drenanti e migliorare il decoro e la fruibilità degli spazi per il cittadino aumentando la componente verde e gli spazi dedicati non carrabili. Per consentire i lavori sarà comunque necessario l’abbattimento dei 23 alberi ora presenti lungo il perimetro, il cui sviluppo è compromesso da una posizione priva di adeguate aiuole: i nuovi alberi saranno 24, oltre a numerosi arbusti e una superficie verde sensibilmente aumentata. La superficie permeabile della piazza passerà dall’attuale 1,65% al 38% (ovvero da 50 a 1.155 mq, su un totale di 3.040 mq) e al posto dell’asfalto saranno utilizzati materiali drenanti ecocompatibili.

L’investimento è di 650mila euro complessivi. Durante i lavori, che si concluderanno entro l’anno, la parte centrale di piazza Tiziano non sarà fruibile, mentre sarà sempre garantita la viabilità perimetrale.

Oltre a piazza Tiziano, nell’ambito dello stesso appalto saranno riqualificate piazza della Resistenza ad Alfonsine e piazza Armandi a Fusignano (il cui cantiere è già avviato), per un costo complessivo di 2.040.000 euro. I progetti dell’Atuss della Bassa Romagna sono finanziati all’80% dalla Regione grazie alla programmazione integrata dei Fondi europei 2021-2027 e per il restante 20% dall’Unione.

«Il rinnovo di piazza Tiziano è una promessa a cui teniamo particolarmente come Amministrazione e su cui mi sono preso personalmente l’impegno durante la campagna elettorale - dichiara il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi -. Questa riqualificazione sarà realizzata senza l’utilizzo di risorse comunali, che potranno quindi essere impiegate per altri progetti, come la manutenzione del territorio, nuovi percorsi pedonali o ciclabili, il miglioramento dell’accessibilità dei nostri edifici pubblici. Siamo convinti che questo risultato sia un segnale importante per la comunità di Lavezzola e per i suoi cittadini, che avranno finalmente una vera piazza, più bella e decisamente più fruibile».

«Per migliorare il benessere e la vivibilità delle nostre città dobbiamo prevedere una sempre maggiore integrazione tra infrastrutture e verde urbano, poiché solo in questo modo possiamo mitigare gli effetti delle temperature sempre più alte e in generale fenomeni climatici sempre più estremi - sottolinea Nicola Pondi, sindaco referente per i progetti Atuss dell’Unione -. Adottare un approccio alla città che promuove interventi di mitigazione e adattamento come questi significa soprattutto investire sulla salute e la sicurezza pubblica. Ricordo che le “isole di calore” sono la prima causa di morte tra i fenomeni climatici estremi. Inoltre, spazi accoglienti e di qualità possono incoraggiare importanti occasioni di socialità e favorire quel senso di cura e appartenenza dei cittadini verso i propri luoghi».