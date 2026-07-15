Laura Pausini regina ai Mondiali: canterà alla finalissima di New York

Solarolo è pronta a sbarcare sul tetto del mondo grazie alla sua stella più luminosa. Laura Pausini sarà infatti la grandissima protagonista della cerimonia di chiusura dei mondiali di calcio, in programma domenica al prestigioso New Jersey Stadium di New York.

Un’ora e mezza prima del fischio d’inizio della finalissima che assegnerà il titolo mondiale della ventitreesima edizione della Coppa del Mondo FIFA, la cantante romagnola salirà sul palco per uno show planetario trasmesso in mondovisione. Accanto a lei ci saranno due giganti della musica internazionale come Robbie Williams e Nicole Scherzinger, per una performance spettacolare in cui è annunciata anche la presenza della superstar di Hollywood Tom Cruise.

I tre artisti faranno ballare lo stadio e i telespettatori di tutto il globo sulle note di “Desire”, l’inno ufficiale della competizione, cantato in inglese e spagnolo. Un brano dal forte valore simbolico che Laura Pausini ha commentato con grande entusiasmo sui propri canali social, dicendosi fiera e orgogliosa di poter rappresentare l’Italia in un contesto di tale portata, dove la musica e lo sport si fondono per celebrare le emozioni e unire i popoli. L’evento, curato nella produzione creativa dalla prestigiosa firma di Balich Wonder Studio, promette di essere un tributo indimenticabile alla passione calcistica e alla condivisione globale.