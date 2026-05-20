La sagra del cappelletto torna a Massa a sostegno dello Ior

La tradizionale festa della solidarietà di Massa Lombarda di fine maggio aggiunge un giorno per fare la differenza a favore della lotta contro il cancro: è questa la novità della nuova edizione de “La Sagra del Cappelletto”, in programma da venerdì a domenica maggio nel Centro di Quartiere Fruges di via Ettore Ricci.

La partenza è prevista per venerdì 22 maggio con la cena delle 19; proseguirà con la cena di sabato 23 maggio, sempre a partire dalla stessa ora, e terminerà domenica 24, questa volta col pranzo a partire dalle 12. Sempre disponibile anche la versione “da asporto” del cappelletto, disponibile dalla mezz’ora precedente all’apertura ufficiale della Sagra. «Ciò che distingue il volontariato Ior è che va al di là delle emergenze: è un impegno costante che si rinnova di anno in anno e che vive di quotidianità – afferma il direttore generale di Ior, Fabrizio Miserocchi – al di là della bontà dei piatti proposti, sicuramente la consapevolezza di sedersi a tavola per una causa come quella della lotta contro il cancro dà ancora più gusto a questa esperienza. Tra tutti i territori della Romagna, quello di Lugo è quello che ha sposato in maniera più convinta questo bel modo di fare solidarietà, con le città di Massa Lombarda e San Patrizio in prima linea».