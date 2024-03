La parità in campo a Lugo: “Vogliamo una squadra di calcio femminile: chi si unisce a noi?”

Ci sono donne che non rinuncerebbero mai a un tacco 13 ed altre che non potrebbero invece fare a meno dei tredici tacchetti. Quelli delle scarpe con cui da tanti anni giocano a calcio. Lo sanno bene a Lugo dove due 25enni, Marika Di Nella e Valeria Tafuri, hanno lanciato un appello per ricreare una squadra di calcio femminile, grazie al sostegno della polisportiva Lugo1982. Per ora il gruppo è composto da sette ragazze, ma l’obiettivo è trovare altre compagne per realizzare il sogno di formare una squadra di calcio a 5 indoor. Un progetto che vuole contribuire ad abbattere i pregiudizi sul calcio femminile e che è supportato dal Comune. Anche perché a partire dagli anni ’70 la città aveva già avuto una squadra di calcio rosa molto promettente e che riuscì nell’impresa di vincere la Coppa Italia 1995-1996. Valeria ha sempre seguito il calcio fin da piccola con suo padre e ora con il compagno. Le piace il senso di appartenenza che regala, l’impegno e la dedizione per arrivare a un risultato comune. Anche in Marika la stessa passione nasce da piccola, quando il babbo la portava al bar e allo stadio a vedere le partite e, all’uscita da scuola, aveva un appuntamento fisso per giocare a calcio con gli amici al parco. «Avrei voluto giocare già all’età di 6 anni - racconta Marika - ma 20 anni fa c’erano poche squadre femminili e i miei genitori lavorando non avevano modo di accompagnarmi agli allenamenti. Appena patentata, ho iniziato a giocare a calcio a 5 a Imola e nello stesso periodo ho conseguito il corso da arbitro. Subito come attaccante, ma un giorno il portiere si fece male e mi proposero temporaneamente di sostituirlo. Non me ne innamorai subito - confessa - ma col tempo ho iniziato ad apprezzare e amare questo ruolo. Covid e problemi personali mi hanno fermato per due anni e ho ricominciato adesso alla Mernap di Granarolo Faentino, allenatore e squadra fantastica sia dentro che fuori dal campo».