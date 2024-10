La caserma dei carabinieri di Traversara verrà ristrutturata e migliorata

Il prefetto Castrese De Rosa e il colonnello Andrea Lachi, comandante provinciale dell’Arma, hanno visitato la stazione dei carabinieri di Traversara, danneggiata dall’alluvione. Erano presenti il sindaco Matteo Giacomoni, il capitano della compagnia di Lugo Cosimo Friolo e il comandante della stazione di Traversara, maresciallo Antonio Danilo Uva.

Prefetto e comandante provinciale hanno ribadito che la stazione di Traversara verrà non soltanto ristrutturata, ma anche migliorata e nel frattempo a breve partiranno anche i lavori di ristrutturazione della caserma di Bagnacavallo.

Intanto, come anticipato, nell’area cortilizia della caserma di Traversara è stata installata una stazione mobile a servizio della popolazione, il cui orario in questi giorni verrà ampliato per andare ulteriormente incontro alle esigenze degli utenti. Si è ricordato poi che a disposizione della cittadinanza bagnacavallese operano anche i presidi fissi di Villanova e Cotignola. Sì è sottolineato infine che l’alluvione sarà quindi per l’Arma, dopo il carico di dolore e disagio che ha comportato per la popolazione, un’occasione di crescita e miglioramento dei servizi per il territorio.