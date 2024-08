L’inviata della Rai Stefania Battistini richiamata in Italia: nel 2022 la premiazione a Conselice

I servizi russi dell’Fsb hanno aperto un procedimento penale contro la giornalista della Rai Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini. La contestazione è di aver “attraversato illegalmente il confine di Stato della Federazione Russa e aver filmato un video nel territorio del villaggio di Sudzha, nella regione di Kursk.

La Rai, in linea con i protocolli di sicurezza, ha ritenuto, esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale, di far rientrare, temporaneamente in Italia Battistini e Traini. “Abbiamo attraversato il confine sopra una semplice macchina - ha detto Stefania Battistini in un servizio dei giorni scorsi al tg delle 20 su Raiuno - abbiamo documentato i combattimenti per la prima volta in territorio russo. Abbiamo seguito questo conflitto da 10 giorni prima dell’invasione russa. E abbiamo pensato fosse giusto farvi vedere anche questa faccia della guerra. Ci sembrava importante esserci e raccontare questa parte della verità”.