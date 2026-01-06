L’annuncio social: “Una moschea a Lugo”. Ma il Comune: “Sarà un centro culturale”

A Lugo non sorgerà una Moschea, nonostante qualcuno lo abbia velatamente fatto credere, ma un centro culturale islamico. Almeno per ora.

Tutto nasce da un video girato due settimane fa all’interno dell’ex falegnameria Federici (in via Bonsi a Lugo, nella zona artigianale, andata a fuoco oltre dieci anni fa) e il cui cantiere è pronto a dar vita al centro culturale islamico di Lugo. L’autore però invita a donare per “trasformare quel posto in una vera e propria moschea”.

A postarlo su Instagram è stato il giovane Hassan De Filippis, nato e cresciuto a Lugo, che ci aveva detto di essere membro del direttivo del centro culturale islamico di Lugo, grafico di professione, presidente fondatore della sezione lughese Giovani musulmani d’Italia e membro attivo del direttivo della comunità islamica di Bologna. Questo lo avevamo scritto due anni fa, raccontando una sua vicenda. De Filippis infatti non è la prima volta che, da buon influencer, con i suoi video fa parlare di sé e alimenta qualche polemica.

Nella primavera del 2024, in piena campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco a Lugo, De Filippis aveva denunciato di essere stato corteggiato dal Pd dopo aver ufficializzato la sua candidatura nella lista dell’eclettico Enrico Randi, schieramento dal quale era uscito in seguito alla proposta del suo leader di organizzare in città il primo festival di OnlyFans .

E adesso i post per la realizzazione, a detta sua, della prima moschea a Lugo. In realtà un primo video, quello della gettata di calcestruzzo, è dello scorso febbraio mentre due settimane fa l’ultimo spot, con tanto di stato di avanzamento dei lavori e rendering.

La ristrutturazione è cominciata due anni fa - dicono dal cantiere - e ne serviranno altrettanti per ultimarla.