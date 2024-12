Una donna di 63 anni di origini rumene è morta nel tardo pomeriggio di lunedì 9 dicembre 2024, investita da un’auto mentre attraversava la strada a Massa Lombarda per andare dai figli. Per cause in corso di accertamento, la signora è stata travolta da una macchina in prossimità dell’incrocio tra la San Vitale e via Mentana. Vano ogni soccorso, la donna è deceduta sul colpo. Sul posto gli agenti della Polizia locale dell’Unione della Bassa Romagna