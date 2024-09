Inseguimento da brividi da Faenza fino a Cotignola

Inseguimento da brividi da via Naviglio a Faenza fino al centro cittadino di Cotignola. E’ successo ieri poco dopo le 18 quando una vettura, una Fiat Qubo, non si è fermata a un posto di blocco che era stato allestito dalla polizia stradale poco fuori il casello autostradale faentino.

Ne è nato un concitato inseguimento.

Alla fine il giovane che era alla guida del Fiat Qubo (nessun altro era a bordo) è stato bloccato e quindi arrestato dagli agenti in via Guidana a Cotignola, all’altezza del numero civico 4, quindi quasi dieci chilometri dopo.

Per fermare la sua corsa le vetture della polizia sono state costrette a speronarlo da dietro e su una fiancata, rimanendo danneggiate esse stesse. L’auto dell’uomo è stata in seguito perquisita da cima a fondo. A supporto sono arrivate altre pattuglie della polizia e dei carabinieri, nel frattempo mobilitatisi in seguito all’allarme.