Incendi ai bancomat, piromane patteggia

Due notti di follia, passate ad assaltare bancomat ed esercizi commerciali con attacchi incendiari, forse nella speranza che di fronte alle fiamme i dispositivi andassero in tilt rilasciando i contanti. Era accaduto nella primavera del 2023 tra Bassa Romagna e Faentino. Prima c’era stato un “assaggio”, in uno sportello Atm di Solarolo, il 27 aprile. Poi, due giorni dopo, a Barbiano e a Lugo gli incendi erano divampati in un altro istituto di credito, in un supermercato e in due distributori di sigarette, in due distinti bar. Ieri per Maurizio Zirpoli, 29enne originario di Solarolo reo confesso per gli episodi contestati, si è concluso con il patteggiamento a un anno e mezzo il processo davanti al giudice Piervittorio Farinella, nel quale era accusato di incendio doloso e danneggiamento aggravato.

