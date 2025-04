Il sindaco di Massa Lombarda dopo le minacce di morte: “Non saranno parole d’odio a fermare il nostro lavoro”

Dopo le minacce di morte e gli attestati di solidarietà, il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi ha preso posizione sui suoi canali social: “In queste ore sono apparse notizie riguardanti alcune lettere minatorie che ho ricevuto nei giorni scorsi. Non avrei voluto che la vicenda diventasse pubblica, nel rispetto delle indagini in corso e per senso di responsabilità verso la mia comunità. Ma ora che la notizia è emersa, sento il dovere di dire una cosa semplice e chiara: non saranno parole d’odio a fermare il lavoro che stiamo facendo insieme. Ringrazio di cuore il Prefetto, la Procura e le forze dell’ordine per la prontezza e la serietà con cui hanno preso in carico la situazione. E ringrazio tutte le persone che in queste ore mi stanno scrivendo con affetto e solidarietà. Massa Lombarda è una comunità forte, aperta, coesa. E continuerà ad esserlo. Avanti con serenità e determinazione”.