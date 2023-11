I volantini a Lugo: “grande raccolta di indumenti”, ma nessuno l’ha autorizzata

Con il cambio di stagione, arriva anche il ‘cambio degli armadi’ e, in alcune località, sono frequenti le raccolte solidali di vestiti usati. Ma non sempre queste iniziative sono pubblicizzate nel modo corretto: così a Lugo in questi giorni sono stati affissi, senza alcuna autorizzazione, numerosi volantini che indicano una raccolta di vestiario e tessuti. Ma sul flyer non è specificato chi operi questa raccolta e a quale fine. Di qui la comunicazione diffusa dal Comune di Lugo e di Hera in cui “informano di non essere a conoscenza di questa attività che, quindi, non è autorizzata”. Si avvisa inoltre la cittadinanza che “eventuali sacchi esposti non saranno presi in considerazione nella raccolta dei rifiuti e che per il conferimento degli abiti usati sussistono apposite campane dedicate”. Per individuare il contenitore più vicino infine è possibile consultare l’app del Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.