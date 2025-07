I bambini ucraini tornano a casa dopo un mese di soggiorno presso 16 famiglie di Lugo

Ripartono per casa nella giornata di mercoledì 2 luglio, dopo oltre un mese di permanenza in Romagna, i 17 bambini ucraini che l’associazione Bambini dal mondo ha portato a Lugo, ospitandoli presso 16 famiglie di questo territorio per un piacevole soggiorno estivo.

L’associazione, che da tempo supporta bambini in difficoltà provenienti da varie parte del mondo, aveva già fatto soggiornare a Lugo, nel dicembre scorso, una decina di bambini, che sono tornati in Romagna, insieme ad amici venuti con loro per la prima volta, lo scorso 28 maggio, con un volo atterrato all’aeroporto di Forlì.

Ospitati per oltre un mese da famiglie lughesi, i bambini hanno tra i 7 e i 12 anni, e nelle scorse settimane hanno frequentato quotidianamente il Cre del Sacro Cuore di Lugo, dove insieme alle due accompagnatrici ucraine hanno condiviso giochi e spazi con i loro coetanei italiani. Durante il soggiorno, come già accaduto in passato, i dentisti di Villa Maria Cecilia hanno visitato i ragazzi e somministrato loro ogni cura necessaria.

Lo scorso 2 giugno i bambini ucraini hanno fatto una gita al parco acquatico Oltremare di Riccione, mentre la settimana scorsa sono stati all’Acquajoss di Conselice, con un pulmino offerto dal Comune di Lugo. L’ultimo giorno prima del ritorno a casa è stato l’occasione di una gita a Brisighella e poi al parco del Carnè, organizzata dalla Protezione civile di Sant’Agata sul Santerno. La festa di saluto si è tenuta a San Lorenzo ed è stata organizzata dalle famiglie ospitanti e da un gruppo di volontari, con il sostegno del Comune di Lugo (che ha provveduto al gonfiabile), della Bcc di Lugo, del sindacato Panificatori artigiani, della Coop di Lugo, dell’Orva, dei «Vigliacchi di Romagna» e del gruppo parrocchiale di don Leo.

Il viaggio di ritorno dei bambini verso l’Ucraina sarà di oltre 24 ore, a causa della chiusura degli spazi aerei del Paese. I bambini dovranno prima arrivare in Polonia in aereo e da lì prendere il pullman fino all’Ucraina.

«Veder tornare questi bambini a 6 mesi dalla visita dello scorso inverno, e in numero praticamente raddoppiato, è davvero una grande soddisfazione per noi - commenta la sindaca di Lugo Elena Zannoni -. Questi soggiorni sono gesti di assoluto altruismo, non scontati; cose che fanno crescere la nostra comunità, oltre a dare un aiuto concreto a questi bambini e alle loro famiglie, che affrontano da anni un dramma enorme. Da parte nostra supportiamo con convinzione l’iniziativa meritoria dell’associazione Bambini del mondo, delle famiglie ospitanti e di tutte le persone e le realtà cittadine e sanitarie che rendono così preziosa questa esperienza».