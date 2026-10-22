Fusignano, urla e insulti all’autista del bus: i residenti intervengono in sua difesa

Urla e insulti all’autista, ma i residenti vedono la scena e intervengono in sua difesa. È quanto successo l’altra sera alla fermata delle corriere lungo via Vincenzo Monti, a Fusignano. Verso le 19, quando l’autobus di linea partito da Alfonsine si era fermato in paese per poi continuare la corsa verso Lugo, un gruppetto di tre ragazzi di origine africana è salito sul mezzo in modalità molesta, cominciando a battere sulle cappelliere e sui sedili.

A quel punto il conducente li avrebbe redarguiti, invitandoli ad avanzare verso di lui per mostrare il biglietto. Tuttavia, i tre passeggeri gli avrebbero detto con fare spavaldo che loro «il biglietto non l’hanno mai fatto e quindi non ce l’avevano». L’autista, diligentemente, gli avrebbe ricordato che per godere di quel servizio era necessario contribuire pagando il ticket, altrimenti non si poteva salire. Le porte erano aperte e, non prima di averlo ingiuriato nuovamente, i giovani sono usciti dalla corriera, proseguendo la loro sequela di imprecazioni lungo la strada.

Così ad alto volume che alcuni residenti sono usciti, temendo per la sicurezza dell’uomo alla guida. Il gruppetto si è poi diretto nella vicina piazza, pare senza provocare ulteriori danni, ma sembra che il terzetto sia parecchio recidivo.

Lontano dai microfoni, i conducenti lamentano la quotidianità di episodi analoghi - confermati anche da tutte le aziende del territorio - auspicando un incremento del personale addetto al controllo e un’attenzione particolare anche delle forze dell’ordine, soprattutto nelle fermate considerate più a rischio.